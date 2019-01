Aumenta il numero di morti sul lavoro, pesa la tragedia di Genova

(Afp) Ponte Morandi, Genova

Il crollo del ponte Morandi a Genova fa salire il bilancio delle morti sul lavoro: nei primi 11 mesi del 2018 i casi di infortunio denunciati all’Inail sono stati 592.571, in aumento dello 0,5% rispetto all’analogo periodo del 2017. Gli infortuni con esito mortale sono stati 1.046, 94 in più rispetto alle 952 denunciate tra gennaio e novembre del 2017 (+9,9%). L’aumento, spiega l'Inail, è dovuto, oltre ai 37 decessi della tragedia di Genova, anche agli incidenti stradali avvenuti, sempre in estate, a Lesina e a Foggia, in cui hanno perso la vita 16 braccianti.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it