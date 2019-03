Migranti, sgomberata la baraccopoli di San Ferdinando

Antonio Serranò / AGF La baraccopoli di San Ferdinando

Procede nella massima tranquillità, a San Ferdinando, nel Reggino, lo sgombero della vecchia baraccopoli occupata dai migranti, in tutto un migliaio, che lavorano nelle aziende agricole della Piana di Gioia Tauro. Molte delle persone che occupano il campo si stanno trasferendo in fila nella vicina tendopoli sotto lo sguardo delle forze dell'ordine.

Una parte dei migranti sarà trasferita in centri d'accoglienza di altre località ed altri si sono allontanati autonomamente nei giorni scorsi. In un anno, nell'accampamento, sono morte tre persone a causa di incendi, uno dei quali doloso.

Dal Viminale si apprende che sono 600 gli uomini in campo tra forze dell'ordine, vigili del fuoco e servizi sanitari. Presenti 18 pullman per trasferire in strutture di accoglienza circa 900 persone. Sul posto ci sono 4 mezzi del genio militare, oltre a operatori della protezione civile e della Caritas. "Come promesso, dopo anni di chiacchiere degli altri, noi passiamo dalle parole ai fatti" ha commentato il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

