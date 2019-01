Per i superstiti del naufragio in Libia ci sarebbero stati 117 morti, tra cui donne e bambini

UNHCR/Frederic Noy Il mare al largo della Libia dove è avvenuto il naufragio

Sono 117, secondo i superstiti, le vittime del naufragio di migranti verificatosi ieri al largo della Libia. Lo riferisce L'Organizzazione internazionale per le migrazioni che ha ascoltato i tre naufraghi - due sudanesi e un gambiano - trasferiti e curati a Lampedusa. Hanno riferito, spiega il portavoce dell'Oim, Flavio Di Giacomo, di essere partiti giovedì in 120 su un gommone che si è sgonfiato dopo circa undici ore di navigazione, e le persone via via sono cadute e la maggior parte sono annegate. Tra le vittime di questa strage dieci donne, una delle quali incinta, e due bimbi, uno di appena due mesi. Provenivano soprattutto da Nigeria, Camerun, Gambia, Costa d'Avorio e Sudan. I tre, che sono traumatizzati e sotto choc ma in buone condizioni di salute, hanno raccontato di essere rimasti tre ore in acqua, prima di essere recuperati, assistendo alla tragedia.

