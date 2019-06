Migranti: gommone disperso, Sea Watch teme "molti dispersi e annegati"

Nuovo dramma in corso nel Mediterraneo, di fronte le coste libiche: secondo l'ong Sea Watch, l'aereo delle ong Colibrì ha avvistato a circa 52 miglia nautiche dalla città libica di Carabulli, un gommone sgonfio. "Ci sono molte persone in acqua, un'alta probabilità di persone disperse e annegate. lanciato il MayDay Relay: raccolto da 2 mavi mercantili e dalla Guardia Costiera libica, che ora è sul posto"

NAUFRAGIO IN CORSO

