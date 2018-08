Migranti: continua lo stallo della Diciotti, da Viminale no a sbarco

Non si sblocca la situazione di nave Diciotti, ormeggiata a Catania con a bordo 177 dei 190 migranti soccorsi a Ferragosto dalla Guardia costiera italiana. A quanto si apprende da fonti del Viminale, non ci sarebbe da attendersi novità nemmeno nelle prossime ore: la decisione resta quella di negare lo sbarco. "O l'Europa inizia a fare sul serio ricollocando gli immigrati - ha ribadito anche oggi via Twitter il ministro Salvini - oppure inizieremo a riportarli nei porti da dove sono partiti".

