Migranti: Mediterranea, "40 bloccati su cargo a sud di Lampedusa"

Il cargo "Just Fitz III", battente bandiera delle Isole di Marshall, con a bordo circa 40 migranti tratte in salvo lunedì, è bloccato a sud di Lampedusa. Lo rende noto Mediterranea Saving Humans, il cartello promotore della missione della nave "Mare Jonio". "Come stanno? Hanno bisogno di cure urgenti? Chiediamo - afferma - che vengano immediatamente portate nel più vicino porto di Lampedusa per ricevere la dovuta assistenza".

