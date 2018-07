Riportare a Malta i 450 migranti del barcone con una nave militare? L'ultima ipotesi di Salvini

Matteo Salvini ipotizza di usare una nave militare per caricare gli immigrati e fare rotta verso Malta. Riportarli indietro e farli sbarcare lì dove, secondo il ministro dell'Interno italiano, avrebbero dovuto attraccare già ieri. È questa, secondo il Corriere della Sera, l'idea che Salvini "ha confidato ai collaboratori al termine di una lunga, nervosa, giornata che lo ha visto rammaricato, deluso che 'il successo italiano' portato a casa da Innsbruck sia stato offuscato dal maremoto politico sulla nave Diciotti", scrive il Corriere. Riportare indietro i migranti a forza, questa l'ultima idea, arrivata al termine di una giornata complessa, che ha visto avanzare verso le coste italiane l'ennesimo barcone carico di migranti (450) provenienti dalla Libia.

Ore 8,17 Duecentosessanta dei migranti in viaggio verso la Sicilia sono stati trasbordati su una unità della Guardia di finanza, la "Monte Sperone", una cinquantina si trovano su una delle unità della Guardia costiera mentre un altro centinaio sono rimasti sul barcone. È quanto si apprende da fonti del Viminale. Quattro persone verranno trasportate a Lampedusa per ricevere cure mediche: tra di loro, una donna in stato di gravidanza.



Durante la notte il peschereccio è entrato nelle acque territoriali italiane, prima diretto verso Lampedusa, poi in Sicilia. Sono stati i migranti a bordo del peschereccio a scegliere di dirigersi verso Lampedusa. A sostenerlo è stato il portavoce del governo maltese, Kurt Farrugia, in un tweet, ritwittato a sua volta dal premier Joseph Muscat.

1/3 MRCC Rome notified RCC #Malta of presence of fishing vessel with approx 450 migrants on board. Vessel was approx 53NM from Lampedusa, 110NM from Malta. Contacted, the persons on board said they wanted to proceed to #lampedusa. pic.twitter.com/D0OxaxIYdb — Kurt Farrugia (@KurtFarrugia) 13 luglio 2018



"Il Centro di coordinamento dei soccorsi di Roma - si legge - ha notificato al centro soccorsi di Malta la presenza del peschereccio con circa 450 migranti a bordo quando la nave era a circa 53 miglia da Lampedusa e a 110 da Malta. Contattate, le persone a bordo hanno detto che volevano procedere verso Lampedusa".

2/3 Vessel was on the high seas. RCC #Malta did not have the authority to give it instructions. Vessel was monitored to ensure immediate assistance if needed. Vessel is now in #Italy waters as per attached map. — Kurt Farrugia (@KurtFarrugia) 13 luglio 2018

"Il peschereccio era in alto mare e il centro di coordinamento di Malta non aveva l'autorità per dargli istruzioni", ha spiegato in un secondo tweet il portavoce del governo maltese. "La nave è stata monitorata per garantire assistenza immediata, se necessario. Ora è in acque italiane", ha aggiunto, precisando che "Malta ha rispettato tutti gli obblighi previsti dalle convenzioni internazionali applicabili sul coordinamento degli eventi di ricerca e salvataggio".

3/3 #Malta satisfied all obligations under the applicable international conventions on coordination of Search and Rescue events. — Kurt Farrugia (@KurtFarrugia) 13 luglio 2018



Il barcone ha navigato ad una velocità di 7-8 nodi in direzione della costa siciliana, verso Agrigento o Siracusa, ma ha da poco corretto la rotta verso Lampedusa. Si tratta di un barcone in ferro di circa 20 metri, partito dalla Libia, probabilmente da Zuara. Ora la rotta sarebbe quella della Sicilia.

Toninelli a La Valletta: "Faccia il suo dovere"

"Da alcune ore c'è un'imbarcazione con 450 persone a bordo che naviga nel Sar maltese. Per la legge del mare è Malta che deve inviare proprie navi e aprire il porto. La nostra Guardia Costiera potrà agire, se serve, in supporto, ma Malta faccia subito il suo dovere". Lo scrive il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, su Twitter.

Da alcune ore c'è un'imbarcazione con 450 persone a bordo che naviga nel Sar maltese. Per la legge del mare è Malta che deve inviare proprie navi e aprire il porto. La nostra Guardia Costiera potrà agire, se serve, in supporto, ma Malta faccia subito il suo dovere. — Danilo Toninelli (@DaniloToninelli) 13 luglio 2018

‚Äč

La responsabilità del soccorso al barcone con 450 migranti a bordo, individuato in acque Sar maltesi, spetta a Malta e lo sbarco dovrà avvenire in territorio maltese. È quanto sottolinea la Farnesina in una nota inviata all'ambasciata della Repubblica di Malta a Roma.

Il no di Salvini arrivato ieri pomeriggio di venerdì

E ieri il ministro dell'Interno aveva subito chiarito la posizione dell'Italia. "Come promesso, io non mollo. Un barcone con 450 CLANDESTINI a bordo - si legge in un posto del vicepremier - è da questa mattina in acque di competenza di Malta, che si è fatta carico di intervenire. A distanza di ore però nessuno si è mosso e il barcone ha ripreso a navigare in direzione Italia. Sappiano Malta, gli scafisti e i buonisti di tutta Italia e di tutto il mondo che questo barcone in un porto italiano NON PUÒ e NON DEVE arrivare. Abbiamo già dato, ci siamo capiti?", ha concluso Salvini.

