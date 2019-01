Migranti: barca con 100 a bordo al largo della Libia chiede aiuto

Una barca con 100 migranti a bordo si trova in difficoltà a 60 miglia a nord dalla città libica di Misurata. Lo riferisce Alarm Phone, call center di volontari che raccolgono richieste di soccorso in mare da parte di migranti. Su Twitter, Alarm Phone scrive che i passeggeri della barca hanno chiesto di non informare le autorità libiche della loro posizione. La prima chiamata è pervenuta alle 11, in una successiva i migranti hanno detto di avere a bordo anche un bambino "in stato di incoscienza o deceduto", e che tra di loro sta montando il panico. Alarm Phone ha twittato di aver informato i migranti "che Libia e Italia sosterrebbero la competenza libica a intervinire, data la posizione in cui si trova la barca".

