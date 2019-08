Un migrante si è gettato in mare dalla Open Arms

Nella notte altri 8 migranti che necessitavano assistenza e un accompagnatore sono stati fatti sbarcare dalla Open Arms. L'imbarcazione della Ong spagnola è in mare da 20 giorni, dallo scorso fine settimana si trova alla fonda di fronte all'isola di Lampedusa, ora conta 99 persone a bordo più l'equipaggio. "La situazione a bordo si complica ogni minuto. Chi non vuole vedere la situazione insostenibile a bordo è incapace di provare empatia per il dolore degli altri", scrive Open Arms su Twitter.

Possiamo salvare e assistere 163 persone per 2 settimane, possiamo difendere i loro diritti di fronte alle autorità competenti, possiamo sopportare gli attacchi mediatici di 2 governi e della loro propaganda populista, ma siamo una piccola ONG e abbiamo mezzi limitati. https://t.co/QHOImKJI0q — Open Arms IT (@openarms_it) August 19, 2019

Stamane, inoltre, secondo quanto riferisce il fondatore della ong spagnola, Oscar Camps, un uomo si è gettato in acqua. È intervenuta una motovedetta della Guardia costiera per recuperarlo. Già nei giorni precedenti alcuni migranti avevano compiuto il gesto disperato nel tentativo di approdare a terra.

Hombre al agua! Intervienen los Guarda Costas Italianos, empieza el dia 19 del secuestro. pic.twitter.com/cGYtV2NLD1 — Oscar Camps (@campsoscar) August 20, 2019

