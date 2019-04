La stazione della Metro A Anagnina è stata chiusa

Danilo Garcia di Meo / Sputnik



La fermata di Repubblica sulla linea A della metropolitana di Roma chiusa da ottobre 2018

Nuovo problema per la linea A della metropolitana di Roma: questa mattina la stazione Anagnina, uno dei due capolinea del tracciato, non ha ancora aperto a causa di un problema tecnico legato alla manutenzione di un convoglio avvenuto nel corso della notte. La precedente stazione, Cinecittà, è aperta solamente in entrata. Sul tracciato sono già chiuse tre stazioni in centro storico, Repubblica, da ottobre scorso, e poi Barberini e Spagna fuori uso da alcune settimane.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.