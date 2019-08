Da lunedì 5 agosto lavori e chiusure sulla Metro A di Roma, possibili disagi

Foto: Afp metro mezzi pubblici metropolitana

Da lunedì 5 agosto si aprono tre settimane di possibili disagi per gli utenti della Metro A di Roma. La linea, infatti, verrà chiusa per metà in diverse fasi per eseguire dei lavori di rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria. In vari tratti verranno sostituiti binari e scambi usurati nel corso del tempo. L'intervento è stato avviato l'8 giugno scorso, con dei primi lavori eseguiti nel corso di sei fine settimana di giugno e luglio.

A partire dal 4 agosto, invece, i cantieri riguarderanno tratte più lunghe interruzioni fino al 25 agosto sui percorsi interessati. Durante il periodo dei lavori Atac istituirà un servizio di navette sostitutive sulle tratte che verranno chiuse. Il Campidoglio e Atac hanno individuato le prime tre settimane di agosto per i lavori più impegnativi visto il minore afflusso degli utenti sulla linea rossa, tra ferie estive e una presenza più contenuta dei turisti.

Dal 4 al 13 agosto la circolazione sarà interrotta nel tratto tra Termini e Anagnina; resterà attiva invece dalla stazione centrale fino a Battistini. Mentre dal 14 al 19 agosto stop tra le stazioni di Ottaviano e San Giovanni. In quella fase la linea A resterà attiva sulle tratte Battistini-Ottaviano e San Giovanni-Anagnina. Dal 20 al 25 agosto, infine, sarà interrotta la circolazione tra Termini e Battistini, resterà attiva tra Termini e Anagnina.

Per agevolare la circolazione, dal 4 al 25 agosto, la ZTL Tridente A1 non sarà attiva. Chiusa invece dal 1 agosto al 2 settembre la galleria Giovanni XXIII in direzione Foro Italico per lavori di pulizia delle pareti, rifacimento del manto stradale e istallazione di luci a Led.

