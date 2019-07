Mediterranea, Salvini: "Già dato divieto ingresso in acque italiane"

Agf Matteo Salvini

È stato già dato divieto di ingresso in acque italiane al veliero Alex della ong Mediterranea Saving Humans con a bordo 54 migranti raccolti in acque libiche e che dopo aver lasciato la zona SAR libica sta navigando verso nord e al momento in acque maltesi. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini nel corso di 'Fuori dal coro' su Retequattro.

"Ho sentito il premier maltese e siamo sulla stessa barca, vediamo come va a finire", ha aggiunto, dicendosi comunque ottimista sul fatto che le autorità maltesi intervengano. Salvini ha anche commentato che il veliero Alex "è nave italiana con a bordo un giornalista Rai, un parlamentare di sinistra, uno dei centri sociali.. Ognuno è libero di afre quello che vuole, che non si dica che Salvini ora vuole fermare questo o quello..".



