Alex Mediterranea soccorre gommone con 54 a bordo: "Tutti salvi"

"Tutti i 54 naufraghi sono stati salvati e si trovano adesso a bordo della Alex Mediterranea. Tra loro 11 donne (tre incinte) e 4 bambini". Lo scrive su Facebook e Twitter Mediterranea spiegando che "la motovedetta libica è arrivata tardi, prima ha intimato l'alt, poi si è allontanata dalla scena. Siamo enormemente felici, prosegue Mediterranea, di aver strappato 54 vite umane all'inferno della Libia. Adesso serve subito un porto sicuro".

Se la ong Mediterranea "ha davvero a cuore la salvezza degli immigrati", allora nave Alex faccia rotta nel porto sicuro più vicino", che è in Tunisia rispetto a Lampedusa e dunque che vada lì con i migranti che ha soccorso in mare. Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini, rilevando che gli immigrati presi a bordo da Mediterranea sono in acque libiche, e attualmente sono più vicini di decine di miglia nautiche alla Tunisia rispetto a Lampedusa. Diversamente, la ong "sappia che attiveremo tutte le procedure per evitare che il traffico di esseri umani abbia l'Italia come punto di arrivo"

