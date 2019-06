Marco Carta è stato arrestato per aver rubato delle magliette

Maria Laura Antonelli / AGF Marco Carta

Il cantante ed ex concorrente di Amici, Marco Carta, è stato arrestato a Milano per aver rubato delle magliette alla Rinascente ieri sera. E' stato fermato dall'addetto all'accoglienza del grande magazzino alle 20.35 che ha chiamato l'Unità Reati Predatori della Polizia Locale. Nel momento in cui è stato arrestato dagli agenti era insieme ad una donna di 53 anni: i due avevano anche tolto l'antitaccheggio, ma non avevano staccato la targhetta flessibile che ha suonato all'uscita. L'accusa è di furto aggravato di 6 magliette per un valore di circa 1.200 euro. I due sono stati messi agli arresti domiciliari e andranno a processo per direttissima.

