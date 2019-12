Tromba d'aria vicino a Potenza causa 4 feriti. Grave una 28enne

Laura Di Nicola, porzione di una foto postata su Twitter Maltempo

Sono ricoverati in ospedale a Potenza quattro delle persone rimaste ferite ieri sera a Lauria (Potenza) a seguito di una tromba d'aria che ha divelto una parte del tetto in lamiera del PalaAlberti, successivamente finita su un capannone adiacente adibito a palestra.

All'interno c'erano alcune persone che si stavano allenando: tra queste una 28enne, che ora si trova in pericolo di vita nel nosocomio potentino. Nel frattempo, l'area, messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco, è stata sottoposta a sequestro dalla magistratura. Per stamane è atteso un sopralluogo a Lauria dei tecnici della Protezione Civile per una verifica dei danni provocati dal forte vento in tutta la zona.

