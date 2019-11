Un albero è caduto su un'auto ai Castelli romani, grave un giovane

E' stato trasportato in codice rosso all'ospedale dei Castelli il giovane di 23 anni che era al volante dell'auto distrutta ieri sera alle 21 da un albero caduto a causa del maltempo ad Albano Laziale, Comune dei Castelli Romani. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i poliziotti del commissariato di Genzano. L'albero è stato rimosso. Sempre nella notte in via Cassia Nuova, nei pressi di Corso Francia, nella Capitale, un albero è caduto su auto in transito. In questo caso l'automobilista è rimasto illeso. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, pattuglie del commissariato Flaminio e dei colleghi di Ponte Milvio.

