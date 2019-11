Maltempo: 200 interventi dei vigili del fuoco a Roma

Sono circa 200 gli interventi effettuati a Roma dai vigili del fuoco a causa del maltempo che ha colpito la capitale e la sua provincia. La maggior parte delle segnalazioni arrivate ai pompieri, secondo quanto si apprende, sono per alberi caduti, rami pericolanti e infiltrazioni di acqua negli edifici. Tantissimi gli interventi anche sul litorale laziale, a Civitavecchia, Ladispoli e Cerveteri per strade allagate. Nella zona sud di Roma e ai Castelli Romani danni per il forte vento. Nei Comuni di Marino, Velletri e Ciampino i vigili del fuoco sono intervenuti per pali caduti, alberi abbattuti, rami pericolanti e il distacco di coperture. Ad Albano Laziale, sempre ai Castelli Romani, in via dei cappuccini un albero si è abbattuto su un auto con all'interno una persona soccorsa dai vigili del fuoco e affidata al 118 sul posto.

