Malta: "I migranti a bordo del barcone hanno scelto Lampedusa"

Sono stati i migranti a bordo del barcone a scegliere di dirigersi verso Lampedusa. A sostenerlo è stato il portavoce del governo maltese, Kurt Farrugia, in un tweet, ritwittato a sua volta dal premier Joseph Muscat. "Il Centro di coordinamento dei soccorsi di Roma - si legge - ha notificato al centro soccorsi di Malta la presenza del peschereccio con circa 450 migranti a bordo quando la nave era a circa 53 miglia da Lampedusa e a 110 da Malta. Contattate, le persone a bordo hanno detto che volevano procedere verso Lampedusa".

2/3 Vessel was on the high seas. RCC #Malta did not have the authority to give it instructions. Vessel was monitored to ensure immediate assistance if needed. Vessel is now in #Italy waters as per attached map.