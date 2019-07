È morto il Mago Gabriel. personaggio reso famoso dalla Gialappa's Band

Fonte: YouTube

È morto Salvatore Gulisano, meglio noto come Mago Gabriel. Aveva 79 anni. Era diventato famoso grazie alla Gialappa's band, trio comico famoso per i programmi "Mai dire..", che trasmetteva nei suoi programmi alcuni spezzoni dei suoi programmi trasmessi all'interno di un emittente locale torinese. Un personaggio vero, naturale, al limite tra il cabarettista inconsapevole e il prestigiatore, diventato icona per il grande pubblico. Una figura che molti telespettatori di allora oggi ricordano e celebrano sui social.

La celebrità inaspettata aveva permesso a Gulisano, nato in Sicilia ed emigrato al nord, di strappare qualche apparizione in altri programmi di reti mediaset e della Rai. Poi il rapido declino e la lenat ama graduale scomparsa dai radar televisivi italiani. L'edizione torinese di Repubblica ha ripreso le parole di chi, in passato, ne ha curato le comparsate, ovvero gli agenti Renato, Ezio e Alex D'Herin: "Ci ha lasciato un artista a cui eravamo molto affezionati. Una figura fuori dagli schemi tradizionali, ma con un grande cuore! Riposa in pace Gabriello, ti vogliamo dare l’ultimo saluto con il nome affettuoso con cui ti abbiamo sempre chiamato".

