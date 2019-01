Mafia: blitz Polizia-Gdf tra Italia e Germania, 11 arresti

wikipedia.org Polizia di Stato

Maxi blitz antimafia tra Italia e Germania, condotto dalla Polizia di Stato di Caltanissetta e dal Comando provinciale della Guardia di finanza di Roma, coordinato dalle Direzioni distrettuali antimafia nissena e capitolina: in carcere 11 appartenenti al clan Rinzivillo accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione "Extra Fines 2" - "Cleandro" costituisce l'epilogo di una indagine, che, alla fine del 2017, aveva già portato all'arresto di 37 persone e al sequestro preventivo di beni per oltre 18 milioni di euro. Il blitz della Squadra mobile e dei finanzieri del Gico e' in corso nel Lazio, in Sicilia, in Campania e in Umbria, nonchè a Colonia e Mannheim (Germania), dove, con la collaborazione della Polizia criminale e dei Reparti speciali tedeschi, e' in atto l'arresto di 4 affiliati, appartenenti alla "cellula" tedesca, operativa nel Land della Renania Settentrionale Vestfalia.

