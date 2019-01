I biglietti vincenti della Lotteria Italia

Maria Laura Antonelli / AGF Amadeus in una puntata dei Soliti Ignoti

Tre in Campania, uno in Piemonte e uno in Umbria: sono i primi cinque biglietti della lotteria italia, quelli che vincono i premi più importanti, da 5 milioni a 500 mila euro.

L'Agenzia Dogane e Monopoli comunica le serie e i numeri dei biglietti estratti di Prima categoria e non ancora abbinati ai premi:

Serie E numero 265607 venduto a Pompei (Napoli), in punto vendita Via Roma 59;

Serie E numero 449246 venduto a Napoli - Piazza Principe Umberto;

Serie P numero 386971 venduto a Torino - Corso Traiano 158;

Serie G numero 154304 venduto a Sala Consilina (Salerno) in stazione servizio dell'autostrada A03 Salerno-Reggio Calabria;

Serie F numero 075026 venduto a Fabro (Terni) in stazione servizio dell'autostrada A1 Milano-Napoli.

I cinque biglietti verranno abbinati a personaggi che prendono parte alla puntata speciale de 'I soliti ignoti' su Rai1.

