Lele Mora dice che sarà il nuovo direttore de L'Unità

(Afp) Lele Mora

Nel corso della puntata di "Stasera Italia", in onda questa sera Lele Mora ha annunciato che diventerà ufficialmente il direttore del quotidiano L'Unità: "Ci sono - ha spiegato secondo una nota della trasmissione - degli investitori stranieri - non europei, non italiani - che credono nella mia persona. L'Unità è già stata comprata da due gruppi di 'Signori' che hanno abbastanza soldi e hanno un buon investimento da fare: uno dei due è un mio amico e mi ha chiesto se volevo dirigere il giornale. È già fatta, partiremo subito con un giornale online".

"Curioso il fatto che possa essere proprio lui", scrive Libero, "che in passato non aveva mai nascosto le sue simpatie per Benito Mussolini, a riportare in vita il quotidiano comunista". "Possediamo il know-how per realizzare rapidamente questo nuovo media. Possiamo effettuare un'operazione di restyling del quotidiano e riportarlo di nuovo, se ci viene consentito, nelle edicole di tutto il Paese", avrebbe detto Mora.

L'editore del quotidiano l'Unità, Piesse, "in relazione alla notizia apparsa in questi giorni su alcuni organi di stampa" precisa "di non avere alcun tipo di contatto ne' alcuna trattativa con i signori Lele Mora e Marcello Silvestri e con retewebitalia.net, in relazione al quotidiano l'Unità".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it