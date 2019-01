Legittima difesa: Anm, si rischia di legittimare l'omicidio

I magistrati non condividono la riforma della legittima difesa, già approvata in Senato e ora al vaglio della Camera. Il testo contiene "gravi criticità": non può essere abbandonato il principio di proporzionalità, altrimenti non ci saranno più regole, confini e si rischia di legittimare anche i reati più gravi, perfino l'omicidio", ha ribadito il presidente dell'Anm Francesco Minisci, sentito in audizione alla Commissione Giustizia di Montecitorio. Secondo Minisci, la riforma presenta "profili di incostituzionalità".

