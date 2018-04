Chi è Karl-Erivan Haub, il membro di una delle 10 famiglie più ricche d'Europa scomparso sul Cervino

(Afp) Karl-Erivan Haub

Lo stanno cercando uomini specializzati nel soccorso in montagna utilizzando attrezzature sofisticate, gli elicotteri che volano in condizioni proibitive nella zona del Cervino a cavallo del confine tra Italia e Svizzera finanziati anche dalla famiglia, ma di Karl-Erivan Haub per il momento non ci sono tracce. I media di tutto il mondo si stanno occupando di lui tra le varie ipotesi che con il trascorrere dei giorni stanno emergendo. Dallo scorso sabato mattina, del 58enne magnate tedesco, amministratore delegato della holding Tengelmann Group, non si hanno più notizie. Aveva deciso di intraprendere in solitaria un'escursione scialpinistica sul Piccolo Cervino (RaiNews).

Forse è caduto in un crepaccio, tanti in quella zona soprattutto verso il fine stagione, forse è stato travolto da una valanga, forse, come ha detto il procuratore del Canton Wallis, Dominic Lehner "per il momento non si può dire se siamo di fronte a un reato o ad un tragico incidente". La zona è vasta, circa 240 chilometri quadrati.



Haub, appassionato di montagna e sciatore provetto, lo scorso sabato aveva lasciato di buon mattino il lussuoso residence Omnia di Zermatt per affrontare un'escursione scialpinistica nel comprensorio del Cervino in preparazione alla competizione "Patrouille des Glaciers" in programma da martedì prossimo tra Zermatt e Verbier. L'ultima volta che è stato visto risale alle ore 9,10 alla stazione a monte della funivia a 3.820 metri e all'appuntamento che aveva alle ore 16 non è mai arrivato (La Stampa).



Chi è Karl-Erivan Haub? Un recente studio della rivista statunitense di economia e finanza Forbes, Karl-Erivan Haub è componente di una delle famiglie più ricche del mondo, tra le dieci d'Europa. Nato il 5 marzo del 1960 a Tacoma nello Stato di Washington, è il figlio maggiore di Erivan Haub (scomparso lo scorso 6 marzo).

Dall'uscita del padre nel 2000, ha preso la guida del gruppo Tengelmann, uno dei maggiori distributori di generi alimentari della Germania. La famiglia Haub, grazie al padre, possiede vasti terreni nello stato di Washington, un ranch di bufali nel Wyoming e una stazione sciistica presso le Cascades, chiamata Sun Mountain Lodge. Karl-Erivan Haub è laureato in economia e scienze sociali all'Università di San Gallo.

Il gruppo Tengelmann è stato fondato nel 1867 da Wilhelm Schmitz-Scholl. Dopo cinque generazioni è ancora gestito dai discendenti del fondatore. Il gruppo realizza un fatturato di 30 miliardi di euro, ha un organico di 215.000 persone e controlla 73 aziende, comprese la catena dei negozi di bricolage Obi e i magazzini di abbigliamento KiK (La Repubblica).

