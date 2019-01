Ma cosa è successo tra J-Ax e Matteo Salvini?

“Sogno un mondo senza guerre e senza Salvini”. Arrivano rumorose come un graffio sulla lavagna le parole di J-Ax, popolare rapper brianzolo che, stuzzicato dal Corriere della Sera sull’argomento, non ha peli sulla lingua nel commentare in maniera decisa ed inequivocabile la politica del vicepremier leghista, dicendosi “deluso da chi crea un allarme che non c'è, prendendo gli immigrati come capro espiatorio per qualsiasi cosa. O da chi passa la vita a trovare il modo per impedire che altri siano felici per assecondare la sua chiusura mentale”.

“Sogno un mondo senza Salvini”.

A J-Ax doppio bacione! https://t.co/RlMO5gWOVW — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 2 gennaio 2019



Già due anni fa nel video di “Vorrei ma non posto”, in coppia con Fedez, il rapper dedicava una barra e un vistoso dito medio al politico che però non l’aveva inserito nella black list insieme ai colleghi Salmo e Gemitaiz, in occasione del congresso di Piazza del Popolo a Roma, l’8 dicembre; “Si vede che Di Maio glielo ha impedito - scherza il rapper - Forse sono nel contratto di governo: niente campagne contro Ax che ha sostenuto i 5 stelle”.

Grazie per i baci, ma preferirei che restituissi i 49 milioni di euro che la Lega ha rubato agli italiani. Bacini spalmati di crema al cioccolato https://t.co/2sALDd5FVg — J-Ax (@jaxofficial) 2 gennaio 2019

Ma Salvini non è tipo che sui social lascia correre per cui risponde immediatamente postando su Twitter il link della notizia e dedicando a J-Ax “Un doppio bacione”. Maliziosamente romantica anche la risposta del rapper, che senza utilizzare mezze misure risponde “Grazie per i baci, ma preferirei che restituissi i 49 milioni di euro che la Lega ha rubato agli italiani. Bacini spalmati di crema al cioccolato”.

