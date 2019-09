La stretta di Instagram e Facebook su diete miracolose e integratori

RACHEL LUNA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Jameela Jamil

Niente più pozioni magiche per dimagrire, addio ai post che celebrano la chirurgia estetica. Instagram e Facebook hanno annunciato l'arrivo di restrizioni sui post che promuovono alcuni prodotti. Saranno rigide per gli under 18 e un po' più morbide per i maggiorenni.

I minorenni (o almeno quelli che secondo i dati in possesso della piattaforma lo sono) non vedranno più comparire post promozionali che riguardano diete, pozioni detox e interventi estetici. Nei casi più discussi, quando i trattamenti pubblicizzati promettono risultati “miracolosi”, non ci sarà solo la barriera dell'età ma la rimozione. Il bando dovrebbe riguardare non solo i post sponsorizzati (cioè quelli per cui un'azienda paga Instagram per comparire nel flusso degli utenti) ma anche quelli in cui la promozione passa dagli influencer.

“Vogliamo che Instagram sia un posto positivo per tutti coloro che lo utilizzano e questa politica è parte del lavoro in corso per ridurre la pressione che le persone possono talvolta sentire a causa dei social media”, ha spiegato Emma Collins, responsabile delle politiche pubbliche di Instagram.

Le campagne contro integratori e diete

La “pressione” dell'estetica social sugli adolescenti (e non solo) è stata più volte sottolineata da Jameela Jamil. L'attrice, che ha rivelato di aver sofferto a lungo di disturbi alimentari, ha più volte criticato i post che promettono perdite di peso e le social-star che ne hanno dato visibilità, come Khloé Kardashian.

Jamil, che ha oltre 2,2 milioni di follower, ha anche fondato i_weigh, una comunità che punta “all'inclusione radicale” (anche ma non solo) di un'estetica fuori dai canoni. All'annuncio delle nuove linee guida, ha gioito in un lungo post: “Questa è una grande notizia. Stiamo cambiando il mondo insieme. Dopo urla e petizioni, siamo riusciti a catturare l'attenzione delle persone che sono ai vertici. Loro ci hanno ascoltato e vogliono proteggerci. E questo è solo l'inizio dei nostri sforzi”.

Jamil ha svelato di aver lavorato con Instagram e ringraziato la piattaforma per il suo impegno. Il risultato è arrivato “più velocemente di quanto mi aspettassi e ne sono orgogliosa”, ha sottolineato l'attrice. “Questa è una vittoria straordinaria che farà la differenza. Gli influencer devono essere più responsabili.

Tra teoria e pratica

Instagram ha spiegato di aver creato le linee guida con la collaborazione di “esperti esterni, per assicurare che le misure per limitare e rimuovere questi contenuti abbia un impatto positivo, garantendo al contempo libertà di espressione e discussione”. L'impatto non è ancora del tutto chiaro, perché sembra comunque ampia la discrezionalità nelle mani dei social. In casi come questo, già in passato, l'applicazione dei limiti si è rivelato molto più complessa della definizione dei confini. Facebook, ad esempio, vieta già le inserzioni che “promuovono la vendita o l'uso di integratori di dubbia sicurezza”, ma pur sempre “in base a quanto stabilito da Facebook, a sua esclusiva discrezione”.

Tra i casi citati “a titolo esemplificativo e non esaustivo”, il social network indica “anabolizzanti, chitosano, efedrina e ormoni della crescita”. L'intervento su integratori e diete è più ampio, sia per tipologia di prodotti sia per numero di aziende, influncer e utenti coinvolti. Proprio per questo la zona grigia potrebbe essere più estesa. Le vittime certe dovrebbero essere quei post che includono prezzi, codici sconto e offerte commerciali. Già più scivoloso è il territorio di quei contenuti che implicano un incentivo all'acquisto. Di certo però è un segnale, che coinvolge, ancor più di Facebook, una piattaforma che non vive solo di immagini ma anche di immagine.

