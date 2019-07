Auto finisce in un canale a Jesolo, morti 4 ventenni

Maria Laura Antonelli / AGF ambulanza (AGF)

Grave incidente intorno all'1.30 a Jesolo (Venezia): quattro ventenni sono morti dopo che la loro auto è finita in un canale, ferita una ragazza. L'auto con a bordo tre ragazzi e due ragazze è andata giù nel canale dopo la perdita di controllo da parte del conducente per cause ancora tutte da chiarire. I primi soccorsi sono stati dati da alcuni giovani stranieri di passaggio che sono riusciti a estrarre la ragazza ferita e altri tre poi dichiarati morti dal personale medico del Suem 118.

I vigili del fuoco, arrivati dal locale distaccamento e da Mestre, con l'autogru hanno agganciato l'auto e recuperato l'ultima persona rimasta all'interno, anche questa deceduta. Le vittime sono tre ragazzi e una ragazza tra i 22 e 23 anni, tutti della zona di San Donà (Venezia). La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro, sul posto anche i carabinieri.

