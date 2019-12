Due persone sono morte, travolte da un'auto a Roma

Ugo Barbàra / AGI I soccorsi sul luogo dell'incidente in Corso Francia, a Roma

Due persone sono morte a Roma, travolte da un'auto il cui conducente si è fermato per soccorrerle. L'incidente è avvenuto intorno all'una di notte in Corso Francia, all'altezza dell'incrocio con la via Flaminia Vecchia e con una rampa di accesso all'Olimpica, in una zona di locali a poca distanza da una delle aree della movida capitolina: Ponte Milvio. L'investitore è stato preso in consegna dai vigili urbani di Roma Capitale, impegnati nei rilievi insieme con la Polizia.

