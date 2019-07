Enrico Mentana interrompe il tg La7 per un principio di incendio

Un incendio in studio ha costretto Enrico Mentana a interrompere il tg La 7 questa sera mentre era in collegamento con Milena Gabanelli per il consueto 'Data room' quasi in chiusura di giornale. L'emittente ha mandato in onda pubblicità per 10 minuti e poi Mentana è tornato in video, dallo studio della trasmissione "In onda" di Parenzo e Telese.

"Siamo scesi di tre piani in questo studio perché lo studio era fuori uso. Ci vediamo domani sera fiamme permettendo", ha detto Mentana salutando i telespettatori. Il direttore del tg La7 ha poi postato su Instagram immagini dei vigili del fuoco in azione sul tetto degli studi di via Umberto Novaro a Roma.

