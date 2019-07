Incendio in un appartamento a Roma, muore un 62enne

Tragico incendio alla periferia est di Roma: un uomo italiano di 62 anni è stato trovato morto nel rogo che si è propagato in un appartamento al terzo piano di uno stabile in via delle Isole Curzolane, nel cuore della zona del Tufello. Altre due persone, la madre della vittima e un'altra signora del condominio, sono state trasportate in ospedale.

L'incendio è scoppiato poco prima delle 20 e l'appartamento, ora dichiarato inagibile, è stato evacuato con un'autoscala dai Vigili del fuoco che hanno evitato che le fiamme si propagassero ad altre stanze.

Sul posto, oltre ai medici del 118, i vigili del fuoco che hanno tratto in salvo la mamma del 62enne e una vicina di casa. A quanto si apprende l'uomo deceduto è un disabile. Sull'episodio indaga la Polizia di Stato.

