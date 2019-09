Ilda Boccassini va in pensione

PACO SERINELLI / AFP Ilda Boccassini (AFP)

Via libera all'unanimità dal plenum del Csm alla delibera sul collocamento a riposo, per raggiunti limiti di età, del pm di Milano Ilda Boccassini. Il magistrato andrà in pensione dall'8 dicembre prossimo.

Boccassini, ex toga di Mani Pulite, è stata tra i magistrati impegnati a Caltanissetta nei processi sulle stragi mafiose del 1992. A Milano, dove è stata procuratore aggiunto, alla guida della Direzione distrettuale antimafia, si è occupata anche di importanti indagini quali quella su Imi-Sir-Lodo Mondadori che coinvolse l'ex ministro della Difesa Cesare Previti, nonché dell'inchiesta a carico dell'ex premier Silvio Berlusconi per il caso Ruby.

