Violenta grandinata su Roma Nord. Strade e stazione metro A chiuse

Ugo Barbàra Un platano caduto sul Lungotevere

Un nubifragio nel primo pomeriggio si è abbattuto su Roma, soprattutto nella zona Nord. Il servizio della ferrovia Roma-Viterbo è stato momentaneamente sospeso a causa dei danni provocati dal maltempo sulla tratta. Ferma anche la linea tram numero 2. Rami caduti in strada sono segnalati in zona Re di Roma su via Ardea, tra via Fregene e via Cerveteri, con la strada chiusa al traffico.

Un albero è caduto anche a Passeggiata di Ripetta, con conseguenti deviazioni stradali. Traffico in tilt, infine, su Lungotevere Michelangelo, nel quartiere Prati, per un grande platano che è caduto a seguito di una violentissima grandinata con chicchi di mezzo centimetro che hanno imbiancato il manto stradale.

Cari amici di @romafaschifo, ore 16 alla Stazione dei treni di Piazzale #Flaminio a #Roma. pic.twitter.com/B4U4QpoqwE — ANZA (@agenziaANZA) 17 agosto 2018

Chiusa la stazione Flaminio della Metro A. Temporaneamente chiuso al traffico per la presenza di alberi sulla carreggiata anche viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, all'altezza di piazzale Clodio. Allagamenti stradali anche sulla Tangenziale Est tra Portonaccio e Galla Placidia.

Ugo Barbàra La grandinata nel quartiere Flaminio, a Roma

