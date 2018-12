Dopo 6 mesi di governo, il 73% degli italiani crede che le difficoltà non siano causa dell'Ue

YVES HERMAN / AFP / POOL

Il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker con il premier italiano Giuseppe Conte

Un grande tema che divide l'opinione pubblica, le convinzioni degli italiani su questo argomento e le risposte della politica e delle istituzioni. È la formula de "Il Confine", il nuovo appuntamento di Sky TG24, condotto da Sarah Varetto, direttore del tg fino a fine dicembre ma già operativa come Executive Vice President News Projects Development Continental Europe, la quale mette in evidenza un argomento che fa discutere e cerca di capire cosa ne pensino davvero le persone, per misurare quanto è profondo il confine tra i due schieramenti e quanto sono davvero distanti.

Nel primo appuntamento, in onda domani alle 20.20, si studierà il rapporto tra gli italiani e il governo per misurare quanto gli elettori siano soddisfatti del suo operato e se considerino il compromesso con l'Europa su manovra e deficit una vittoria o una sconfitta, attraverso una rilevazione a cura dell'istituto di ricerca Quorum/Youtrend.

Tra i risultati è emerso che il 73% degli intervistati ritiene che le difficoltà del nostro Paese dipendano in maggior parte dall'Italia piuttosto che dall'Europa. In studio il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti commenterà i risultati del sondaggio. La ricerca non indagherà soltanto il livello di soddisfazione degli elettori, ma anche quale, secondo gli italiani, è il partito, tra i due della maggioranza, che sta operando meglio.

E ancora: quanto gli elettori considerino competenti i membri del governo. Inoltre la rilevazione chiederà agli italiani quanto pensino durerà questo esecutivo, se l'Italia starebbe meglio o peggio fuori dall'Europa e se la riscrittura dei saldi della manovra rappresenti una vittoria o una sconfitta per il governo. Infine il sondaggio rivelerà anche per quali partiti voterebbero oggi gli italiani. I contenuti de "Il Confine" saranno disponibili anche sul sito skytg24.it.

