Crolla il ponte Morandi a Genova, auto cadute nel vuoto, decine di vittime. Toninelli: "Tragedia immane"

Articolo aggiornato alle ore 13,32 del 14 agosto 2018

Un pezzo del viadotto Polcevera, noto come ponte Morandi, sulla A10 è crollato. Ci sarebbero sicuramente alcune vittime, secondo alcune fonti tra le forze di soccorso intervenute sul posto. Forse alcune decine.

Agi Il crollo di Ponte Morandi, Genova

Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco si sarebbe verificato un cedimento strutturale di una delle colonne del ponte all'altezza di via Fillak, nella zona di Sampierdarena, crollato per una lunghezza di 200 metri. I vigili del fuoco stanno lavorando per estrarre "diverse persone" da sotto le macerie.

#Genova #PonteMorandi #A10 Dio mio, mi vien da piangere, ci abbiamo sempre pensato che potesse succedere, troppo traffico e code per una struttura del genere, spero no vittime pic.twitter.com/qG17hU9P4k — Paolo (@b_baolo) 14 agosto 2018



Dalle prime immagini arrivate sui social network alcune auto sono cadute al momento in cui la struttura ha ceduto. Sul posto già diverse ambulanze e auto delle forze dell'ordine. A Genova sta piovendo a dirotto da questa mattina, un nubifragio che in alcuni momenti ha tolto completamente la visuale a chi guidava. Naturalmente nessuna notizia o ipotesi sulle ragioni che potrebbero aver causato il cedimento, ma non si esclude che la violenza della pioggia possa aver inciso sulla stabilità della struttura.



Il ministro Toninelli: "Tragedia immane"

"Si profila un'immane tragedia". È quanto afferma il ministro per le Infrastruttre e Trasporti, Danilo Toninelli. "Sto seguendo con la massima apprensione ciò - riferisce il ministro in un tweet - che è accaduto a Genova e che si profila come immane tragedia. Siamo in stretto contatto con Autostrade e stiamo andando sul luogo con il viceministro, Edoardo Rixi. La mia totale vicinanza in queste ore alla città".

Sto seguendo con la massima apprensione ciò che è accaduto a #Genova e che si profila come immane tragedia. Siamo in stretto contatto con Autostrade e stiamo andando sul luogo con il viceministro Rixi. La mia totale vicinanza in queste ore alla città — Danilo Toninelli (@DaniloToninelli) 14 agosto 2018

"Ho visto la gente corrermi incontro, scalza e terrorizzata ". Cosi' Alberto Lercari, autista Atp, presente al momento del crollo sul ponte Morandi, ceduto per 200 metri poco dopo le 11. Lercari proveniva da Arenzano verso Genova ovest, contattato da Agi: "Uscito dalla galleria ho visto rallentamenti e sentito un boato. La gente scappava venendo verso di me. E' stato orribile". Lercari ha parlato di intervento tempestivo di polizia e vigili del fuoco.

Wikipedia/bBruno Il viadotto Polcevera prima del crollo, fu inaugurato nel 1967

La storia del viadotto Polcevera

Il viadotto Polcevera dell'autostrada A10, chiamato ponte Morandi poiché intitolato a Riccardo Morandi, ingegnere che l'ha progettato, attraversava il torrente Polcevera, a Genova, tra i quartieri di Sampierdarena e Cornigliano a ovest dal centro. Inaugurato il 4 settembre 1967, fu costruito dalla Società Italiana per Condotte d'Acqua, si legge su wikipedia.

#14ago #Genova 12:00, crolla parte del ponte Morandi sulla #A10. Le squadre #vigilidelfuoco stanno operando in massa, attivatinteam usar e cinofili pic.twitter.com/gjSJLvjw1K — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 14 agosto 2018

È lungo 1.182 metri, ha un'altezza al piano stradale di 45 metri e 3 piloni in cemento armato che raggiungevano i 90 metri di altezza. Si tratta di un ponte a trave strallata, dove gli elementi verticali erano cavalletti costituiti da due V sovrapposte; una V aveva il compito di allargare la zona centrale ove appoggiava la trave strallata, mentre una V rovesciata sosteneva i tiranti superiori.

Stiamo seguendo minuto per minuto la situazione del crollo del ponte di Genova, ringrazio fin da ora i 200 Vigili del Fuoco (e tutti gli altri eroi) che stanno già adesso lavorando per salvare vite. pic.twitter.com/QHkeaZi9zy — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 14 agosto 2018

​Subito arrivato il cordoglio del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Anche l'incoraggiamento alle forze dell'ordine, ai volontari e ai vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso. Uniti nell'abbraccio vituale alle vittime tutti i massimi esponenti delle forze politiche italiane.

Agi

Dalle 11.40 è interrotta la linea ferroviaria da Genova-Bolzaneto a Genova Piazza Principe, via Granarolo, via Sussidiaria e via Bastioni, e anche quella da Sestri Ponente a Genova Bolzaneto. Sui binari tuttavia non ci sono treni che stazionano.

