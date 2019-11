A Genova c'è stata una frana vicino al cantiere del nuovo ponte, 120 persone isolate

foto: Alessandra Rossi Operazioni demolizione ponte Morandi

Una frana si è verificata a Genova, in corso Perrone, vicino al cantiere di ricostruzione del nuovo ponte. Circa 120 persone sono rimaste isolate. Sempre a causa di cedimenti del terreno altre 5 persone sono isolate a Trasta, in via Mario Adda, e 20 a Ceranesi, in via Rampin. Nel capoluogo ligure continua a piovere. Vigili del fuoco e volontari stanno intervenendo in diverse zone per far fronte alle situazioni critiche.

