Come è ridotto Le Constellation. Le foto del rogo

AGI - Un dossier fotografico della polizia cantonale vallese di 40 foto che più di ogni parola esprime lo sfacelo al ‘Le Constellation’ dopo l’incendio della notte di Capodanno in cui sono morte 41 persone, la maggior parte ragazze e ragazzi che stavano festeggiando. Le immagini sono riportate negli ultimi atti dell’inchiesta depositati alle parti.
Tavoli, divani, sedie, lampadari, bancone carbonizzati in ogni ambienti del locale. E c’è anche lo scatto del biliardo, qualche giorno prima del rogo, allegato dall’avvocato di una donna ferita a una mail inviata alla Procura di Sion.
La richiesta di perizia sull'infiammabilità
“È stato concesso anche alla mia cliente di depositare osservazioni sulla scelta dell’esperto che svolgerà la perizia. Vorrebbe che fosse rivolta questa domanda all’esperto: ‘Come si presentano i materiali del mobilio installato o degli elementi posti nel sottosuolo dell'istituto Le Constellation a Crans-Montana, dal punto di vista dell'infiammabilità e del comportamento al fuoco?’. A sostegno di questa domanda, preciso che alcuni elementi nei sotterranei del ‘Le Constellation’ potrebbero avere avuto l'effetto di propagare più facilmente il fuoco nell'ambiente. Secondo le indicazioni fornite dalla mia mandante, le scale erano coperte da un tappeto, del legno sarebbe stato posato sulle pareti e il biliardo disponeva di un tappeto di colore rosso”