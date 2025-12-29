Gli eventi che ricorderemo del 2025
Gli eventi che ricorderemo del 2025
Gli eventi che ricorderemo del 2025

2025
Sinner re di Wimbledon, primo italiano nella storia a vincere
Sinner re di Wimbledon, primo italiano nella storia a vincere
Re Carlo di fronte al parlamento riunito, Roma 9 aprile 2025
Re Carlo di fronte al parlamento riunito, Roma 9 aprile 2025
Donald Trump alla cerimonia di insediamento insieme alla moglie Melania
Donald Trump alla cerimonia di insediamento insieme alla moglie Melania
Le nazionali del volley italiano ricevute a Palazzo Chigi dopo un anno straordinario fatto di vittorie
Le nazionali del volley italiano ricevute a Palazzo Chigi dopo un anno straordinario fatto di vittorie
Traslazione della salma di Papa Francesco
Traslazione della salma di Papa Francesco
Du Sénégal à l'Afrique du Sud, le continent salue l'élection du Pape Léon XIV
Du Sénégal à l'Afrique du Sud, le continent salue l'élection du Pape Léon XIV
Si chiude la porta Santa a San Paolo fuori le Mura. Si chiude l'anno santo. 28/12/2025
Si chiude la porta Santa a San Paolo fuori le Mura. Si chiude l'anno santo. 28/12/2025
Colloquio Trump - Zelensky in Vaticano a margine dei funerali di Papa Francesco
Colloquio Trump - Zelensky in Vaticano a margine dei funerali di Papa Francesco
