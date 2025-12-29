Home>Cronaca Gli eventi che ricorderemo del 2025 29 dicembre 2025 2025 tempo di lettura zero @ Daisuke Urakami / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFPSinner re di Wimbledon, primo italiano nella storia a vincere @ AfpRe Carlo di fronte al parlamento riunito, Roma 9 aprile 2025 @ AfpDonald Trump alla cerimonia di insediamento insieme alla moglie Melania @ Massimo Valicchia / NurPhoto / NurPhoto via AFPLe nazionali del volley italiano ricevute a Palazzo Chigi dopo un anno straordinario fatto di vittorie @ AfpTraslazione della salma di Papa Francesco @ AFP Du Sénégal à l'Afrique du Sud, le continent salue l'élection du Pape Léon XIV @ AgfSi chiude la porta Santa a San Paolo fuori le Mura. Si chiude l'anno santo. 28/12/2025 @ Foto diffusa dalla presidenza ucrainaColloquio Trump - Zelensky in Vaticano a margine dei funerali di Papa Francesco @ Daisuke Urakami / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFPSinner re di Wimbledon, primo italiano nella storia a vincere @ AfpRe Carlo di fronte al parlamento riunito, Roma 9 aprile 2025 @ Daisuke Urakami / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFPSinner re di Wimbledon, primo italiano nella storia a vincere @ AfpRe Carlo di fronte al parlamento riunito, Roma 9 aprile 2025 @ AfpDonald Trump alla cerimonia di insediamento insieme alla moglie Melania @ Massimo Valicchia / NurPhoto / NurPhoto via AFPLe nazionali del volley italiano ricevute a Palazzo Chigi dopo un anno straordinario fatto di vittorie @ AfpTraslazione della salma di Papa Francesco @ AFP Du Sénégal à l'Afrique du Sud, le continent salue l'élection du Pape Léon XIV @ AgfSi chiude la porta Santa a San Paolo fuori le Mura. Si chiude l'anno santo. 28/12/2025 @ Foto diffusa dalla presidenza ucrainaColloquio Trump - Zelensky in Vaticano a margine dei funerali di Papa Francesco @ Daisuke Urakami / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFPSinner re di Wimbledon, primo italiano nella storia a vincere @ AfpRe Carlo di fronte al parlamento riunito, Roma 9 aprile 2025