Giorgio Forattini, il vignettista che ha rivoluzionato la satira

Forattini è stato di fatto tra i primi vignettisti politici, partendo nel 1971 da Paese Sera per approdare prima a Panorama poi a Repubblica, dove aveva creato l'inserto Satyricon
AGI - Il celebre vignettista, nato a Roma nel 1931, è stato uno dei pionieri della satira politica italiana. Ha iniziato la sua carriera nel 1971 su Paese Sera, per poi collaborare con Panorama, la Repubblica — dove creò l’inserto Satyricon — La Stampa, Il Giornale e le testate del gruppo QN. Le sue vignette, spesso irriverenti e provocatorie, hanno raccontato decenni di politica italiana con uno stile inconfondibile.

