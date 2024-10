Auto d'epoca, le classiche della rassegna più grande d'Europa

@ Alessandro Censi - Moltissime le Porsche 911 presenti in tanti colori. Il mito di Stoccarda, nonostante il gran numero di esemplari e versioni prodotte, continua ad avere quotazioni sostenute. Dalla sua affidabilità, praticità ed emozioni di guida

@ Alessandro Censi - Ferrari F50 e Lamborghini Diablo, entrambe icone degli anni ‘90. La Ferrari spunta oggi quotazioni intorno ai 3 mln di Euro per il basso numero di esemplari prodotti e per il suo incredibile motore direttamente derivato da quello usato in F1