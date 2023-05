È stata distrutta la targa nel parco dedicato a Willy Monteiro Duarte

AGI - La targa del giardino dedicato a Willy Monteiro Duarte, nel primo municipio di Roma, è stata danneggiata nella notte e scaraventata a terra. "Vittima dell'odio e della violenza, per non aver fatto finta di non vedere", c'è scritto nella targa con il volto di Willy.

Per il brutale pestaggio a Colleferro nel 2020 sono stati condannati all'ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi. Per gli altri due componenti del branco, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, per i quali era stata chiesta una condanna a 24 anni, è stata comminata una pena rispettivamente a 23 e 21 anni.

I due fratelli, esperti dell'arte marziale Mma, picchiarono per 50 secondi con colpi a ripetizione Willy, intervenuto per difendere un amico durante un banale diverbio all'esterno di un locale.