"Netanyahu dimettiti", la protesta a Roma

>

AGI - Al grido di "vergogna" e "Netanyahu dimettiti", circa 200 persone hanno protestato a Piazza Santi Apostoli a Roma contro la controversa riforma della giustizia promossa dal governo israeliano. Mentre il premier Benjamin Netanyahu si trovava a Palazzo Chigi per il faccia a faccia con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i manifestanti hanno intonato cori, tra uno sventolio di bandiere bianche e blu con la stella di David.

"Noi vogliamo un Israele democratico, libero, un punto di riferimento per tutto il mondo", ha spiegato Shira Brand. "Manifestiamo per salvare la democrazia israeliana, siamo cittadini israeliani preoccupati per il proprio Paese", gli ha fatto eco Itamar Danieli. "Ogni democratico deve opporsi alla dittatura", "Israele è la mia patria, resti democratico" e "i criminali non sono benvenuti nel governo israeliano" gli slogan su cartelloni colorati e magliette indossate dai manifestanti.