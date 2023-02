Addio a Thomas Bricca. Alatri si ferma

>

AGI - Alatri si prepara a dare l’ultimo saluto a Thomas Bricca, il 19enne ucciso con un colpo di pistola in testa in un agguato ad Alatri (Frosinone) lo scorso 30 gennaio. Proclamato il lutto cittadino e tutta la comunità sta arrivando alla spicciolata nella cattedrale San Paolo di Civita dove a breve verranno celebrati i funerali. Negozi con le saracinesche abbassate e un nastro nero nelle vetrine in segno di lutto. Un enorme striscione all'ingresso del centro storico per omaggiare il giovane Thomas.