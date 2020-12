Milano ricoperta di neve, scattato il piano d'emergenza

AGI - "Caduti circa 15 cm di neve, continuerà a nevicare fino alle 12 lunedì 28 dicembre. In servizio 200 mezzi per liberare le strade e continuare a salare, in attività dalle 1 di stanotte, e poi 150 persone per interventi sui punti critici dei marciapiedi come fermate ATM e accessi uffici pubblici, ospedali, servizi. In giornata entreranno in servizio altre 400 persone. In servizio 5 squadre Protezione civile e 50 pattuglie della Polizia Locale". A scriverlo su Facebook è l'assessore milanese alla Mobilità, Marco Granelli, parlando della situazione legale all'emergenza neve. "Per ora - aggiunge Granelli - due problemi seri: due alberi caduti in via Raffaello Sanzio che ha tranciato cavi delle linee tranviarie, bloccando uscita tram della zona Baggio; ora si sta ripristinando; alcuni camion di traverso in via Varsavia zona Ortomercato. Circolazione lenta, ma non ci sono blocchi. Ora l'impegno è per togliere alberi caduti in strada e pulire gli accessi a ospedali e strutture sanitarie e i punti tampone. Problema alberi caduti in diversi punti della città. Parchi recintati chiusi e si sconsiglia vivamente di frequentare i parchi soprattutto se alberati".