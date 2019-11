Fondazione Open: perquisizioni a Firenze e altre 10 città

WIKTOR DABKOWSKI / DPA PICTURE-ALLIANCE Matteo Renzi

Sono in corso nuove perquisizioni, ordinate dalla procura di Firenze, nell'ambito dell'inchiesta sulla Fondazione Open, in attività dal 2012 al 2018 per sostenere iniziative politiche di Matteo Renzi, tra cui convention alla Leopolda. Ne è stato presidente, fino al suo scioglimento, l'avvocato Alberto Bianchi, indagato per traffico di influenze illecite e già destinatario di una perquisizione a settembre nel suo studio, durata tre giorni. Contestato anche il reato di finanziamento illecito ai partiti. Le perquisizioni sono in corso a Firenze e in altre dieci città italiane. ​

