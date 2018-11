Sequestra 20 studenti in scuola di formazione a Fiuggi, blitz libera gli ostaggi

Paura negli uffici di formazione del lavoro della Regione Lazio a Fiuggi, nel Frusinate: alle 8,30 un 28enne con problemi psichici ha aggredito il direttore dell’istituto e lo ha trascinato all’interno di un'aula in cui si trovavano 20 studenti. L'uomo, in evidente stato di alterazione e senza armi, ha strattonato una studentessa e ha ordinato agli altri di non muoversi. A liberarli è stato poi un blitz dei carabinieri e degli agenti di Polizia che hanno fatto irruzione hanno usato lo spray al peperoncino in dotazione per stordire e immobilizzare l'uomo. L'uomo è stato sedato da personale medico ed è stato portato all'ospedale di Frosinone, nel reparto psichiatrico.

Un appuntato dei carabinieri ha riportato una lieve contusione alla gamba, contusi anche due poliziotti. Degli studenti, solo una ragazza è stata portata in ospedale per lievi contusioni. Sull'episodio indagano congiuntamente Polizia e carabinieri.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it