Un fantoccio con le treccine rappresentante l'attivista Greta Thunberg è stato appeso sotto al ponte in via Isacco Newton, in direzione Roma-Fiumicino. Al fantoccio è attaccato un cartello: "Greta it's your God". Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i poliziotti del commissariato San Paolo.

