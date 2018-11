Fanta News e il futuro dell’informazione. Giovedì 22 la diretta su Radioimmaginaria

Si intitola “Fanta News – Il futuro dell’informazione”, l’evento organizzato da Agi e da Radioimmaginaria (web radio che rappresenta il network degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni sparsi in tutto il mondo) giovedì 22 novembre presso la sede della radio alla Fabbrica del Vapore di Milano (dalle 9.30).

Si parlerà di '68. Lo spunto lo darà il grande successo della mostra “Dreamers. 1968: come eravamo, come saremo”, allestita dall’agenzia Italia, appena conclusa a Roma e in programmazione fino ai primi di dicembre a Torino, di cui verrà mostrata una selezione di immagini. Gli ospiti parleranno di un periodo storico che ha generato un importante cambiamento che i ragazzi non studiano a scuola.

Si discuterà poi del futuro dell’informazione, delle immagini, dei social, delle piattaforme digitali attraverso le quali oggi l’informazione viene diffusa e fruita. Ma anche di bullismo e stalking, di violenza di genere. Un focus particolare sull’intolleranza etnica e i migranti. Le fake news, come riconoscerle, come combatterle.

L’evento sarà una lunga diretta radio condotta dagli speaker di Radioimmaginaria in italiano che sarà trasmessa anche in streaming video sul sito della Radio e su Agi.it. e in francese da un gruppo di speaker d’Oltralpe. Sarà poi attiva una chat aperta a circa dieci scuole da tutta Italia, una da Bruxelles e una dal Lussemburgo. Ad oggi hanno aderito scuole superiori da: Arco, Partinico, Pescara, Amalfi, carpi, Forlì, Cremona, Bruxelles, Arlon. Ci sarà un collegamento con Alessandro Milan e Radio 24.

Parteciperanno come ospiti il fotografo Oliviero Toscani, Riccardo Luna, direttore dell’Agi, la speaker di RTL Francesca Cheyenne, il pubblicitario Paolo Iabichino, la direttrice dell’HuffPost Lucia Annunziata, il blogger di Superuovo, Piermatteo Grieco, il giornalista di guerra Fausto Biloslavo e l’ex autore di Lercio Davide Rossi.

