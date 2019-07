Expo: Sala condannato a 6 mesi, dovrà risarcire 45 mila euro

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ex amministratore delegato di Expo, è stato condannato a 6 mesi. Lo hanno deciso i giudici della Decima sezione penale del Tribunale di Milano, convertendo la pena in un risarcimento pecuniario di 45 mila euro. Nel processo Sala era imputato per falso ideologico e materiale sulla vicenda "Piastra" di Expo 2015.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.