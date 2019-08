Caccia all'uomo a Roma: si cerca il detenuto evaso ieri dall'ospedale Pertini

Agf Ospedale Sandro Pertini

Da 24 ore è caccia all'uomo a Roma: non è stato ancora rintracciato il detenuto evaso ieri all'ospedale Sandro Pertini dove era stato accompagnato dalla polizia penitenziaria del carcere di Rebibbia per una visita medica. Le forze dell'ordine hanno ripreso le ricerche del fuggitivo questa mattina. Ieri per tutto il giorno si sono setacciate le aree verdi dei Monti Tiburtini, Pietralata e Casal Bruciato, e un elicottero si è alzato in volo tra i palazzi della zona del Tiburtino.

Secondo quanto si è appreso, l'uomo è un pregiudicato italiano di 47 anni, nato a Napoli ma da anni residente nella capitale, e accusato dei reati di truffa e falso ideologico. È riuscito a fuggire con le manette ancora ai polsi. Indossava una maglietta bianca, dei pantaloncini marroni e dei sottopantaloncini rossi. L'evaso è calvo ed è alto un metro e 75 centimetri.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.