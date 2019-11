L'ipotesi del dolo per l'esplosione in cui sono morti due vigili del fuoco

Vigili del Fuoco La cascina nell'Alessandrino devastata dall'esplosione

Non è escluso il dolo per l'esplosione della notte scorsa in una cascina dell'Alessandrino in cui sono morti due vigili del fuoco. "Stiamo compiendo gli accertamenti volti a verificare l'eventuale dolo. In altre occasioni la casualità è subito evidente, stavolta è diverso e non si può escludere l'ipotesi dolosa", ha riferito il comandante del Reparto operativo dei carabinieri di Alessandria, Giuseppe Di Fonzo.

Le perplessità maggiori nascono dal fatto che l'edificio fosse disabitato e dalla dinamica dell'accaduto, con la segnalazione di una fuga di gas e la deflagrazione a intervento dei vigili del fuoco in corso.

#Quargnento (AL), esplosione intorno alle 2 in un edificio disabitato. Coinvolta la squadra intervenuta, due #vigilidelfuoco deceduti, un terzo disperso. Feriti gli altri due componenti e un carabiniere. Intervento in corso #5novembre pic.twitter.com/gL5amyNToR — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 5, 2019

Un terzo vigile del fuoco è disperso e altri due sono rimasti feriti insieme con un carabiniere. Secondo le prime informazioni, una squadra di vigili del fuoco è intervenuta in seguito alla segnalazione di una fuga di gas arrivata dopo la mezzanotte. Mentre l'intervento era in corso, la deflagrazione, dovuta a cause ancora da accertare.

